Школу в микрорайоне Павлино в Балашихе отремонтируют в 2023 году | 360°

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Школу в микрорайоне Павлино в Балашихе отремонтируют в 2023 году

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил конкурс на капитальный ремонт школы № 3 в микрорайоне Павлино в Балашихе. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.

Школу приведут в порядок и поставят туда новое оборудование. В ней обучаются 1060 детей. Работы проведут за счет регионального и муниципального бюджетов. Завершить ремонт планируют в 2023 году.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине октября.

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Школы

Ремонтные работы

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