12 декабря 2023, 13:58
Школу в микрорайоне Парковом в Котельниках построят к осени 2024 года
Первая школа появится в микрорайоне Парковом в Котельниках к началу следующего учебного года. Работы ведут с опережением графика.
В школе обустроят актовый и спортивные залы, столовую, 33 специализированных кабинета, библиотеку с читальным залом, лаборатории и мастерские.
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На территории школы обустроят игровые и спортивные площадки.
Сейчас готовность объекта составляет 35%, там трудятся 155 человек. Здание станет часть школы № 2, в нем будут заниматься две тысячи детей. В образовательный кластер так же войдут два детских сада.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об особой заботе о многодетных. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы.
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