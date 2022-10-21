Школу в микрорайоне Ольгино достроят в Балашихе к концу года | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 16:11 Школу в микрорайоне Ольгино достроят в Балашихе к концу года

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Четвертую в этом году школу в Балашихе откроют до конца года. Она расположена в микрорайоне Ольгино. Об этом рассказали в Главгосстройнадзоре региона.

Глава ведомства Артур Гарибян сообщил, что школа в Ольгино — одна из 25, которые заложили в 2021 году. В ближайшее время она получит заключение о соответствии.

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«В этом году Главгосстройнадзор выдал ЗОС трем новым школам в Балашихе — на 1600 мест в ЖК „Новоград Павлино“, и на 1775 мест в ЖК „Измайловский лес“ и на 1100 мест в микрорайоне Саввино», — напомнил он.

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Главгосстройнадзор держит на особом контроле возведение социальных объектов. Сейчас в регионе строятся 150 таких зданий, среди которых 51 детский сад, 23 школы, шесть спортивных зданий и 19 медучреждений.

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