Подмосковье 07 июля 2023, 09:36 Школу в микрорайоне № 25А в Мытищах построят к осени 2024 года

Читать 360tv в

Школу на 1100 мест строят в микрорайоне № 25А в Мытищах. Объект откроют к 1 сентября 2024 года.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая побывала на строительной площадке в микрорайоне № 25А. Там возводят школу на 1100 мест по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Подрядчик сохраняет хороший темп работы, чтобы уложиться в срок. Сейчас завершается возведение монолитной коробки здания, проводится монтаж инженерных систем. Следующий этап — отделка и утепление фасада, а также установка окон.

Сдать школу планируют к 1 сентября 2024 года. Там будут светлые классы с интерактивными досками, актовый и спортивный залы, пищеблок и комфортная столовая. Особое внимание уделят подбору педагогического коллектива.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».