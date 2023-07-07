07 июля 2023, 09:36
Школу в микрорайоне № 25А в Мытищах построят к осени 2024 года
Школу на 1100 мест строят в микрорайоне № 25А в Мытищах. Объект откроют к 1 сентября 2024 года.
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая побывала на строительной площадке в микрорайоне № 25А. Там возводят школу на 1100 мест по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Подрядчик сохраняет хороший темп работы, чтобы уложиться в срок. Сейчас завершается возведение монолитной коробки здания, проводится монтаж инженерных систем. Следующий этап — отделка и утепление фасада, а также установка окон.
Сдать школу планируют к 1 сентября 2024 года. Там будут светлые классы с интерактивными досками, актовый и спортивный залы, пищеблок и комфортная столовая. Особое внимание уделят подбору педагогического коллектива.
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Мытищи
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