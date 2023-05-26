Подмосковье 26 мая 2023, 10:08 Школу в микрорайоне Катюшки в Лобне постоят к осени 2024 года

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Строительство школы на 2200 мест продолжается в микрорайоне Катюшки в Лобне. Она станет одной из самых больших в Подмосковье. В планах завершить проект раньше срока — осенью 2024 года.

Учебное заведение находится на севере микрорайона Катюшки, рядом с кварталом «Лобня-Сити», где живет много семей с детьми.

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В новом здании будет все необходимое для комфортной учебы: кабинеты, два спортивных зала, столовая, библиотека, лаборатории, мастерские и актовый зал. Рядом — игровые и спортивные площадки, а также парковка на 40 автомобилей для родителей. До остановки общественного транспорта на улице Ленина проложат пешеходную дорожку.

«Сейчас происходят монолитные работы, а также мы выполняем работы по наружным сетям и приступили к работам по каменной кладке. Все современные средства, которые мы можем применять строительные, мы применяем», — рассказал директор проекта АО «МСУ-1» Алексей Головков.

Он отметил, что импортозамещение работает хорошо — все черновые и финишные материалы российского производства.

По этому же проекты возводят школу в Одинцове. Там стройка началась годом раньше, здание будет готово к 1 сентября. Современные технологии позволяют работать в любое время года, поэтому строительство в Лобне идет с опережением.

«Планируется завершение работ досрочно. Строительство ведется с надлежащим качеством, осуществляется контроль. <…> На сегодняшний день пора нам уже приступать к формированию кадрового коллектива этой школы», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Лобня по вопросам строительства и архитектуры Юрий Большаков.

Рядом со школой строят новый детский сад на 330 мест. Работы здесь начались в апреле, а уже к сентябрю 2024 года он откроет свои двери для воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что уникальный лицей для айтишников и инженеров в Истре откроют на год раньше срока — уже к 1 сентября.

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