Школу в микрорайоне Дрожжино в Ленинском округе достроят в 2023 году

Школу продолжают строить в микрорайоне Дрожжино в Ленинском округе. Рабочие уже приступили к возведению последнего этажа. Учреждение сможет принять учеников в 2023 году. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Владимир Локтев, готовность объекта составила 25%. По проекту в школе будут учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, два спортивных зала и другие помещения. На территории обустроят спортивную и игровую зоны, места для отдыха и проведения мероприятий. В учреждении смогут учиться 825 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школа Подмосковья начнут каждую неделю проводить линейки с поднятием флага и прослушиванием гимна России.