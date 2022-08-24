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    24 августа 2022, 11:21

    Школу в микрорайоне Дрожжино в Ленинском округе достроят в 2023 году

    Александра Перепечаева

    Школу продолжают строить в микрорайоне Дрожжино в Ленинском округе. Рабочие уже приступили к возведению последнего этажа. Учреждение сможет принять учеников в 2023 году. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.

    Школу в микрорайоне Дрожжино в Ленинском округе достроят в 2023 году

    Как рассказал глава министерства Владимир Локтев, готовность объекта составила 25%. По проекту в школе будут учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, два спортивных зала и другие помещения. На территории обустроят спортивную и игровую зоны, места для отдыха и проведения мероприятий. В учреждении смогут учиться 825 детей.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школа Подмосковья начнут каждую неделю проводить линейки с поднятием флага и прослушиванием гимна России.