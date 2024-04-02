Подмосковье 02 апреля 2024, 18:11 Школу в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре достроят к 1 сентября Главгосстройнадзор МО

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Строительство школы продолжается в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре. Образовательное учреждение возведут к новому учебному году. Школа примет 520 учащихся с 1 по 11 классы.

Согласно проекту, помимо учебных классов, в образовательном учреждении обустроят спортивный и актовый залы, библиотеку, лаборатории, а также костюмерные, гримерные и артистические комнаты для участников театрального кружка.

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Прилегающую территорию благоустроят — там появятся дорожки для прогулок, стадион и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

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