02 апреля 2024, 18:11
Школу в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре достроят к 1 сентября
Строительство школы продолжается в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре. Образовательное учреждение возведут к новому учебному году. Школа примет 520 учащихся с 1 по 11 классы.
Согласно проекту, помимо учебных классов, в образовательном учреждении обустроят спортивный и актовый залы, библиотеку, лаборатории, а также костюмерные, гримерные и артистические комнаты для участников театрального кружка.
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Прилегающую территорию благоустроят — там появятся дорожки для прогулок, стадион и спортивные площадки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.
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