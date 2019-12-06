Школу в истринском поселке Снегири отремонтируют. Там заменят окна и электропроводку

Школу в поселке Снегири под Истрой ждет капитальный ремонт. На эти цели уже выделено больше семи миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

С первого взгляда школа в поселке Снегири напоминает заброшенное здание. Обшарпанные стены уже давно не удивляют ни учеников, ни преподавателей. Косметический ремонт помещений был сделан пять лет назад. Однако качество оставляло желать лучшего. Ведь краска начала обсыпаться уже в первые месяцы.

Глава Истры Татьяна Витушева решила лично оценила масштаб проблемы. После экскурсии по зданию она заявила, что школе необходим не косметический, а капитальный ремонт. Ведь неприглядный внешний вид — это еще полбеды. Есть проблемы и посерьезней: старая электропроводка, недостаточное отопление и ветхий пол.

Источник фото: телеканал «360»

«В следующем году мы будем выделять деньги на проект. Это самое главное. Его необходимо будет сделать муниципалитету, чтобы войти в областную программу по капитальному ремонту этой школы на 2021 год. Это решение было принято совместно после объезда территории поселка», — заявила Татьяна Витушева.

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На ремонт школы уже выделили больше семи миллионов рублей. В школе заменят окна и наладят электропроводку.

Объезд территорий главой Истры уже приносит свои плоды. Например, в поселке Глебовский уже устанавливают мачты освещения. Раньше жителям приходилось преодолевать путь между двумя поселками в кромешной темноте. Это было не только неудобно, но и не безопасно. После приезда Татьяны Витушевой здесь стало светло.

Источник фото: телеканал «360»

Преобразился и двор в Дедовске. Здесь глава побывала две недели назад. После ее визита за считанные дни здесь установили новую детскую площадку. Жители своими руками мастерили аттракционы для детей. Теперь здесь появились не только новые качели, но также лестницы, горки и даже скалодром.

Источник фото: телеканал «360»

Изменений ждут и в школе Снегирей. Ведь дело сдвинулось с мертвой точки.