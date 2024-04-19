Подмосковье 19 апреля 2024, 16:34 Школу в Электростали капитально отремонтируют к августу Министерство стройкомплекса Подмосковья

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В школе на улице Пушкина в Электростали продолжается капитальный ремонт. Строители уже демонтировали старые внутренние конструкции и приступили к монтажу перекрытий.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, на объекте трудятся 47 специалистов и три единицы техники. Рабочие приступили к обустройству новых инженерных систем и фасадным работам.

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В здании школы заменят также и устаревшее оборудование. В классах и столовой появится новая удобная мебель.

Работы идут по графику. Закончить ремонт планируется к августу, а 1 сентября обновленная школа распахнет свои двери для учеников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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