Подмосковье 20 марта 2024, 23:47 Школу в Дрезне капитально отремонтируют к сентябрю Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Демонтаж внутренних конструкций здания школы №1 в Дрезне в Орехово-Зуевском городском округе выполнили на 65%. Работы проводятся в рамках президентской программы по капремонту образовательных учреждений.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, на объекте работают 71 рабочий и четыре единицы техники. Капитальный ремонт идет по графику.

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Строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, отремонтируют все внутренние помещения.

После окончания ремонта в школе установят новое оборудование и обновят мебель.

Полностью завершить капитальный ремонт планируется к началу учебного года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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