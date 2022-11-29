Подмосковье 29 ноября 2022, 20:50 Школу в деревне Зубачево Сергиево-Посадского округа достроят к следующему учебному году

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Школа в деревне Зубачево в Сергиево-Посадском городском округе готова на треть. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В данный момент на строительной площадке школы в деревне Зубачево проводят монолитные работы на уровне второго и третьего этажей. Строители также заняты кирпичной кладкой стен, устройством кровли и наружных инженерных сетей.

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В пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области подчеркнули, что строительство ведется в соответствии с графиком.

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Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Закончить возведение школы планируется к началу следующего учебного года.

По проекту, в новой школе на 550 мест будут оборудованы классы и лаборатории, мастерские, столовая с пищеблоком, а также спортивный и актовый залы. Кроме того, здесь появится медкабинет, технические и вспомогательные помещения. Общая площадь учебного корпуса согласно проекту — 10,8 тысячи квадратных метров.

Территорию вокруг школы благоустроят и озеленят. Для школьников на прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Новая школа в Зубачеве разгрузит школу № 21, работающую сейчас в две смены.

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