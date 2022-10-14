Школу в деревне Тарычево в Ленинском округе построят в 2024 году | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 11:51 Поделиться Telegram

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Viber Школу в деревне Тарычево в Ленинском округе построят в 2024 году

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Архитектурно-художественное решение для школы в деревне Тарычево в ленинском округе поддержала рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья. В учреждении будут учиться 1225 детей. Его планируют открыть в 2024 году.

Как отметил глава ведомства Владислав Гордиенко, в школе дети смогут не только осваивать образовательную программу, но и всесторонне развиваться. Она сможет стать точкой притяжения.

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«Проектом предусмотрены просторные учебные кабинеты, игровые группы продленного дня, два спортзала, класс для занятий кулинарией, мастерские по обработке ткани, металла и дерева», — рассказал он.

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В здании обустроят библиотечно-информационный центр с IT-зной и читальным залом, актовый зал на 400 мест, помещения театральной студии, психологической помощи, обеденный зал и другие места. Учреждение оборудуют современной техникой и комфортной мебелью.

Главный архитектор региона Александра Кузьмина сообщила, что благодаря контрастным элементам крупные фрагменты здания не будут выглядеть монотонными, а натуральные оттенки позволят органично вписать здание в окружающую застройку.

«Потоки учащихся начальной и старшей школ разведены — для каждого спроектированы просторные вестибюли с гардеробными и уютными зонами ожидания для детей и родителей», — добавила она.

Двор школы будет располагаться на юго-востоке, благодаря чему он будет освещен на протяжении всего дня. Там обустроят зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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