Подмосковье 16 февраля 2023, 15:17 Школу в деревне Буньково под Истрой капитально отремонтируют в 2023 году

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Конкурс на проектирование и капремонт школы в деревне Буньково в Истре стартовал в Подмосковье. Подрядчик полностью приведет здание в порядок. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья.

В ходе работ обновят фундамент, полы и потолки, цоколь, лестницы, коммуникации и многое другое. Ремонт проведут по госпрограмме Подмосковья «Образование Подмосковья».

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Здание школы было построено в 1967 году. В ней обучаются 320 человек.

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