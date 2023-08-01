Важное 01 августа 2023, 14:42 Школу с уникальной IT-зоной откроют в Щелкове осенью — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев: школу в микрорайоне Финском в Щелкове откроют осенью Пресс-служба губернатора Московской области

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Строительство школы в микрорайоне Финском в Щелкове вышло на финишную прямую. Ее откроют к сентябрю. Она долгожданная в этом жилом квартале, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Кабинеты уже оснащают современной техникой, началось большое благоустройство территории.

Микрорайон начал образовываться в 2008 году, там живут уже 5,5 тысячи человек. На протяжении многих лет дети учились в школах, расположенных в полутора километрах от квартала.

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Своего образовательного центра в микрорайоне пока не было — застройщик планировал возвести его к 2025-му. Два года назад жители обратились к Андрею Воробьеву и попросили приблизить открытие — по решению губернатора фундамент заложили спустя три месяца после просьбы.

Осталось совсем немного до начала учебного года, и это всегда хлопотное дело — подготовка к 1 Сентября. Здесь очень активные жители, которые вовлечены настолько, что даже покраской стен занимались и планировкой школы. Андрей Воробьев

Встретившись с жителями микрорайона, губернатор поблагодарил их за неравнодушие и участие.

«Мы к 1 Сентября в Подмосковье открываем 23 школы по госпрограмме, а всего в этом году — порядка 30, в том числе эту долгожданную школу в микрорайоне Финском», — добавил губернатор Подмосковья.

Строительная готовность современной школы достигла 96%. Уже в начале учебного года дети смогут сесть за парты. Во внутреннем дворике обустроят спортивные и детские площадки. На стадионе установят тренажеры, предусмотрят зоны для волейбола и баскетбола.

Уникальность школы

Школа будет специализироваться на изучении математики, физики и информатики. С сентября учиться здесь смогут около 900 человек. Педагогический состав уже сформировали.

«Школа уникальна тем, что с самого начала мы вместе с родителями приняли решение, что будем учитывать пожелания каждого. Например, родители неоднократно говорили, что хотят секцию художественной гимнастики. В итоге у нас будет настоящая народная школа», — рассказала директор Анна Грызлова.

Уникальной особенностью станет то, что внутри предусмотрели большую IT-зону.

Это не какой-нибудь кабинет информатики, где дети пришли, сели за компьютер и занимаются, а большое пространство, в котором, кроме компьютеров, будет медиатека. Анна Грызлова.

По ее словам, в Щелкове сейчас 20 школ, однако ни в одной из них нет такой IT-зоны. Она будет доступна не только старшим классам, но и начальным.

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