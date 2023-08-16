Подмосковье 16 августа 2023, 12:39 Школу с планетарием построили в Мытищах Главгосстройнадзор МО

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Строительство школы на 1100 мест завершилось в деревне Погорелки в Мытищах. Ее оформили в стиле футуризма с окнами в виде иллюминаторов.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь школы превысила 16 тысяч квадратных метров. Там обустроили актовый и спортивные залы, лаборатории, читальный зал, IT-зону и планетарий.

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Школа № 35 названа в честь космонавта Валерия Рюмина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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