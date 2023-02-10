Подмосковье 10 февраля 2023, 16:10 Школу с IT-уклоном построят в Реутове до 2024 года

Читать 360tv в

В Реутове началось строительство школы с уклоном в IT на 1100 мест. Новое здание возведут рядом со школой № 10. Объект станет частью учебного комплекса. Работы должны закончить к 1 сентября 2024 года.

Деньги на строительство объекта выделили из областного бюджета. Школу возведут в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Реклама

Второе здание 10-й школы будет четырехэтажным и прямоугольным. Внутри будет располагаться двор-сад с площадкой для воркаута и стадионом. В заведении обустроят классы, по два актовых и спортивных зала, медкабинет, столовую, хозяйственный блок и помещений для дополнительных занятий.

Реклама

«Это будет первая школа в нашем городе с IT-уклоном. В середине января мы подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве со Сбербанком», — сообщил глава Реутова Станислав Каторов.

Проектировщики учли и сквозной проход между двумя образовательными учреждениями.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».