Подмосковье 15 августа 2023, 13:29 Школу с IT-полигоном построили на территории ЖК «Спутник» в Красногорске Главгосстройнадзор МО

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Школу на 825 мест построили на территории ЖК «Спутник» в красногорской деревне Раздоры. Строительный надзор Подмосковья провел на объекте итоговую проверку.

Возведение трехэтажной школы площадью более шести тысяч квадратных метров началось в январе 2021 года. Помимо учебных кабинетов, в образовательном учреждении появились актовый и спортивный залы, а также IT-полигон, мастерские, кинолаборатория и студия звукозаписи.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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