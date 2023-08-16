16 августа 2023, 13:34
Андрей Воробьев: инженерную школу с классами Роскосмоса откроют к 2024 году в Дмитрове
Самую большую в Дмитровском округе школу откроют к 2024 году. Она будет с инженерным уклоном, там смогут углубленно изучать информатику и физику. Обустроят и классы Роскосмоса, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Образовательный центр построят в микрорайоне № 5. Он примет 1,1 тысячи учеников и решит проблему со второй сменой в трех школах.
Внутри предусмотрели актовый и два спортивных зала, библиотеку с читальным пространством, IT-зону.
В Дмитровском округе строят две школы. Знаем, что они важные, в том числе эта большая, на 1,1 тысячи мест. Запрос на нее огромный, и с нового года она будет практически заполнена.
Андрей Воробьев
Вторую из двух новых школ откроют к осени в жилом комплексе «Мечта». Она примет 550 ребят.
«Всего в этом году мы откроем свыше 30 школ. У нас каждый год — на 40 тысяч учеников больше, а в этом году – на 43-45 тысяч, но окончательную цифру узнаем 1 сентября», — рассказал Воробьев.
Робототехника, инжиниринг и IT
Новая школа будет инженерной, подчеркнула директор Наталья Бражникова. Она не только станет первой в микрорайоне, но и полностью уберет вторую смену в школе № 3, лицее № 4.
Сейчас заключают договоры с ассоциацией школьного кластера инженерного образования, продумывают физтех-классы. Внутри откроют и «Кванториум».
Это лаборатория, которая расширит возможности ребят со всего округа — мы ждем детей, которым интересны робототехника, инжиниринг, IT.
Наталья Бражникова
В первом квартале следующего года школу откроют для учеников со второго по восьмой класс, а к 1 сентября 2024-го — для ребят с первого по 11-й.
В кабинете IT-полигона дети смогут осваивать программирование. Во внутреннем дворике школы будет крытый стадион, сделают спортивные площадки, большой атлетический манеж.
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