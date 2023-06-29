Подмосковье 29 июня 2023, 16:34 Школу с детским садом построят в микрорайоне Катюшки в Лобне к 2024 году

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Строительство школы на 2,2 тысячи мест ведется в микрорайоне Катюшки в Лобне. Рядом также появится детский сад на 330 мест. Работы на объектах завершат в 2024 году.

Строительная готовность здания школы составляет 25%. На объекте работает более 180 человек и семь единиц техники. Сейчас там ведутся монолитные работы на уровне 3-4 этажей здания, кладка наружных стен и внутренних перегородок.

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В здании будет четыре этажа. В начальных классах смогут учиться 800 человек, и еще 1,4 тысячи — в средней и старшей школе. Кроме классов, в здании оборудуют игровую комнату и спальные помещения для групп продленного дня, четыре спортзала и актовый залы, библиотеку, медицинский блок и столовую. Сдать школы планируется вместе с детским садом к 1 сентября 2024 года.

Ранее в 2022 году в Лобне открыли пристройки на 400 мест к школе № 4 на улице Чайковского и школе № 6 на улице Аэропортовской.

Сейчас в округе ведется строительство детского сада на 100 мест на улице Борисова. Также идет капитальный ремонт в школе № 7 на Букинском шоссе.

«В Лобне растет население, а значит, и запрос на образовательную инфраструктуру. В этом году в школы Лобни пойдет 13933 ученика, из них 1451 ребенок — в 1-й класс. Мы делаем все возможное, чтобы получение образования было комфортным и доступным для юных лобненцев», — сказал в своем обращении к жителям глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ и детских садов в Московской области.

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