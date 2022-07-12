Школу с беседками, скалодромом и залом для конференций построили в Мытищах

Несколько новых социальных объектов появилось в городском округе Мытищи. Они откроются с началом нового учебного года.

Детский сад «Росточек» в микрорайоне Леонидовка к открытию готов. Первого сентября двери распахнет и пристройка к школе № 3. Здесь все организовано по самым современным стандартам. Застройщики уверены, что такого проекта в регионе еще не было.

«Я лично посещаю много школ, я не видел, чтобы у нас были таких размеров залы. Мы сделали читальный зал. Он необычный. Это читальный зал для конференций, презентаций. Мы идем в ногу со временем. Сделать обычный зал — это не то, что подходит нынешнему поколению», — отметил генеральный директор ООО «СЗ Инвест-строй» Альберт Чибухчян.

В новой пристройке к школе есть красивая парадная лестница, зоны для отдыха, современная библиотека. Скоро здесь установят интерактивный экран, но пока для него выбирают место и концепцию. Здесь также планируется собственный скалодром. Особое внимание застройщика было отдано благоустройству территории. Вокруг школы появились современные беседки, спортивное ядро и разнообразные игровые элементы.

«У нас действительно большое количество объектов, которые находятся в завершающей стадии строительства. Один из самых знаковых объектов — это пристройка к школе. По факту — это отдельно стоящая школа на 1200 мест. Сейчас идет приемка объекта. Мы не видим никаких рисков, чтобы 1 сентября наши ребята пошли в новое здание общеобразовательной школы», — рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Еще одну школу на 1100 мест строят в деревне Погорелки. Объект должны сдать в 2023 году. Масштабный проект реализуют и в Бородино. Кроме детсада на 240 мест и школы на 500 мест, здесь возводят два девятиэтажных дома.

«Объекты обеспечены парковками. Будет выполнено благоустройство. Здесь предусмотрен стадион с футбольным полем, беговые дорожки, спортивное ядро», — сообщил руководитель проекта «Лидер Девелопмент» Владимир Лобанов.

В Мытищах активно строят и спортивные объекты. Один из них физкультурно-оздоровительный комплекс в Марфино. В новом комплексе для каждого подберут спорт по возрасту, способностям и интересам. Здесь будут работать 15 секций, универсальные, тренажерные и боксерские залы.