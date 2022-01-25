Школу предпринимательства откроют в подмосковном университете «Дубна»

Студентов университета «Дубна» начнут обучать бизнес-планированию и маркетингу. Для этого в вузе откроют школу технологического предпринимательства. Ее уже назвали проектом опережающего уровня.

Благодаря новой программе обучения студенты вуза смогут освоить навыки исследования рынка, финансового анализа, управления проектами.

В школе учащиеся получат знания, особенно актуальные для современного рынка труда. В особенности понимание таких дисциплин пригодится в области инновационных технологий.

Студенты будут создавать свои проекты, работая в команде. Слушателями курса смогут стать учащиеся всех направлений подготовки.

Авторы лучших проектов получат поддержку в дальнейшем развитии — от производства до социальной сферы.

Ранее стало известно, что ученые из университета «Дубна» впервые в мире смогли получить жидкий пектин для очистки организма.