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    25 января 2022, 19:47

    Школу предпринимательства откроют в подмосковном университете «Дубна»

    Анастасия Аброськина

    Студентов университета «Дубна» начнут обучать бизнес-планированию и маркетингу. Для этого в вузе откроют школу технологического предпринимательства. Ее уже назвали проектом опережающего уровня.

    Школу предпринимательства откроют в подмосковном университете «Дубна» | Изображение 1

    Благодаря новой программе обучения студенты вуза смогут освоить навыки исследования рынка, финансового анализа, управления проектами.

    В школе учащиеся получат знания, особенно актуальные для современного рынка труда. В особенности понимание таких дисциплин пригодится в области инновационных технологий.

    Студенты будут создавать свои проекты, работая в команде. Слушателями курса смогут стать учащиеся всех направлений подготовки.

    Авторы лучших проектов получат поддержку в дальнейшем развитии — от производства до социальной сферы.

    Ранее стало известно, что ученые из университета «Дубна» впервые в мире смогли получить жидкий пектин для очистки организма.