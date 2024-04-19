Подмосковье 19 апреля 2024, 12:55 Школу построят на Аннинской улице в Красногорске к 2025 году Главгосстройнадзор МО

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Строительство школы на 550 мест началось в городском округе Красногорск вблизи Аннинской улицы. Об этом сообщил Главгосстройнадзор Московской области.

Общая площадь застройки составит порядка 12 тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание разделят на блоки начальной и основной школы, а также центральный блок общешкольных помещений.

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В школе оборудуют кабинеты домоводства и кулинарии, мастерские по обработке ткани, металла и дерева, лингафонные классы.

Завершить строительство планируется в конце третьего квартала 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств. До конца года в регионе обновят 12 таких объектов.

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