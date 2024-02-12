Подмосковье 12 февраля 2024, 10:13 Школу построили в ЖК «Бутово Парк» в Ленинском округе Компания ПИК

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Новую школу на 1100 мест построили в жилом комплексе «Бутово Парк» в Ленинском округе. Ее возвела компания «ПИК» по договору о комплексном развитии территорий.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания превысит 13 тысяч квадратных метров. Там будут заниматься ученики 44 классов.

Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В школе создали условия для комфортной учебы, а кабинеты оснастили современным оборудованием. Там будут работать мастерские для работы с металлом и деревом, три лаборатории, библиотека и спортивные залы. На улице провели благоустройство и построили большой стадион с футбольным полем, а также площадки для баскетбола и волейбола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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