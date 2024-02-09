Подмосковье 09 февраля 2024, 12:40 Школу пилотов БПЛА открыли в молодежном центре «Подсолнух» в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Открытие школы пилотов беспилотных летательных аппаратов состоялось на базе молодежного центра «Подсолнух» в Солнечногорске. Участниками первого занятия стали юнармейцы и воспитанники военно-патриотического клуба «Единство».

Организатором занятий в Солнечногорске стала Федерация гонок дронов России. Мастер-класс для ребят провел многократный чемпион России по гонкам на беспилотных летательных аппаратах Максим Сазонов. Школьники управляли дронами за компьютером и во время пробных полетов.

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«Юные жители Солнечногорска с большим интересом приняли участие в занятиях, а большинство ребят и вовсе решили продолжить обучение в школе пилотов. Уверен, что это станет отличной возможностью для них развивать свои навыки в управлении дронами и изучать основы пилотирования», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Школа пилотов беспилотных летательных аппаратов — одно из новых направлений в общественном движении «Юнармия». Сейчас команда юнармейцев из Солнечногорска уже проходит подготовку к региональным соревнованиям по гонкам на дронах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября. Там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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