Школу на 1350 мест открыли в микрорайоне Новая Трехгорка. Она решит проблему второй смены

В одинцовском жилом комплексе «Сколковский» открыли новую школу. Сейчас в ней учатся только воспитанники младших классов, но в сентябре учреждение заработает на полную мощь. Подробности узнал «360».

Изначально новый корпус школы № 17 должны были открыть 1 сентября 2020 года. Однако местные родители попросили завершить работы как можно раньше: детям приходилось добираться до ближайшего учреждения около получаса. С этого дня самым маленьким воспитанникам можно заводить будильники на более позднее время.

Четырехэтажная школа рассчитана на 1350 мест. Пока в нее поступили 196 младшеклассников. Но в будущем учебном году планируют набрать аж 54 класса. Кстати, несмотря на масштабы, каждый школьник будет чувствовать себя комфортно: в здании построили два спортивных зала, большую столовую, библиотеку, медпункт, лаборатории, мастерские. Работать с детьми будут 74 педагога.

Строительство школы. Источник фото: телеканал «360»

В микрорайоне Новая Трехгорка, где находится школа, проживают больше 30 тысяч человек. Новый корпус позволит перераспределить количество обучающихся в учреждениях. И благодаря этому в микрорайоне не просто решится проблема второй смены, но и повысится качество образования.

Кстати, всего в Подмосковье до конца 2020 года откроют около 30 новых школ. Сейчас уделяется большое внимание подбору учителей.

«Большая президентская программа реализуется в Подмосковье. Наша задача — в 2020 году сдать порядка 30-35 школ. Это очень масштабное строительство, мы их заложили в марте 2019 года. Мы рассчитываем, что каждая школа будет радовать родителей. Большое внимание уделяем учителям. Мы находимся высоко в рейтинге российских регионов по образованию — мы вторые. Мы с Москвой лидеры», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Всего в Подмосковье с 2013 по 2019 год открыли 137 школ. Количество классов второй смены сократилось существенно — с 11,5% до 5,8%. К концу 2024 года эту проблему решат вовсе.