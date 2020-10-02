Школу на 1,1 тысячи мест откроют в Солнечногорске осенью 2021 года

Новую школу, рассчитанную на 1,1 тысячи мест, откроют в подмосковном Солнечногорске к сентябрю следующего года. Ее возводят в микрорайоне Рекинцо-2. Она примет учеников с наступлением грядущего учебного сезона.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Подмосковья

Планируется, что новая школа распахнет свои двери для ребят с 1 сентября 2021 года. Сегодня она готова на 44%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

В настоящее время продолжают работы по возведению каркаса здания, перегородок и монтажу инженерных коммуникаций пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Для учеников сделают все удобства. В здании подготовят актовый и спортивный залы, столовую. Внутренний дворик новой школы озеленят и благоустроят. Там появятся беговые дорожки, игровые и спортивные комплексы, зоны отдыха.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Подмосковья

Уточняется, что регулярно на строительной площадке работают свыше 95 специалистов. Задействовали и десять единиц техники.

Работы выполняют по национальному проекту «Образование» за счет средств бюджета. Здание займет участок площадью около 18 тысяч квадратных метров.