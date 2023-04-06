Подмосковье 06 апреля 2023, 12:16 Школу олимпийского резерва в Клину реконструируют к 2025 году ООО «Архитэк»

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Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области поддержала проект реконструкции школы олимпийского резерва имени Трефилова в Клину. Спортивный объект был основан в 1945 году и сейчас нуждается в обновлении.

«Было единогласно поддержано архитектурно-художественное решение реконструкции здания спортивной школы. Работы будут осуществляться в рамках государственной программы „Строительство объектов социальной инфраструктуры“, — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Согласно проекту, в здании будут демонтированы несколько блоков и реконструирован бассейн. Административное здание также будет обновлено — его фасады объединят надземным переходом с основным зданием школы. Кроме того, по проекту планируется возведение новых спортивных и административных модулей. Все работы планируют завершить в четвертом квартале 2024 года.

В обновленном здании спортшколы появятся стрелковая галерея, тренерские, хозяйственные помещения, раздевальные для реконструируемого бассейна, конференц-зал и многое другое.

«В отделке фасадов планируется использовать качественные, долговечные материалы — клинкерную плитку на подсистеме, керамогранит, стальные кассеты и стемалит», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Прилегающая территория спортшколы будет благоустроена и озеленена: там появится небольшой сквер и парковка на 80 машин.

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