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    10 июня 2022, 19:43

    Школу №8 в Балашихе откроют после капремонта 1 сентября

    Анастасия Максимовских

    Капитальный ремонт школы № 8 для детей с ограниченными возможностями здоровья выполнили на 35% в Балашихе. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе выездного совещания на объекте.

    Школу №8 в Балашихе откроют после капремонта 1 сентября | Изображение 1

    «Работы ведутся активно, уже выполнено порядка 35% от запланированной программы капремонта. Мероприятия по ремонту и обновлению учреждения находятся на особом контроле. Все должно быть готово к 20-м числам августа», — сказал Сергей Юров.

    Школу №8 в Балашихе откроют после капремонта 1 сентября | Изображение 2

    Работы производит компания «РАДИАНТ-СТРОЙ» с конца апреля, в них задействовано 35 человек.

    Школа № 8 вошла в президентскую программу капремонта учреждений образования в 2022 году, благодаря этому здание общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров будет обновлено полностью. На ремонт выделено 93 миллиона рублей.

    Школу №8 в Балашихе откроют после капремонта 1 сентября | Изображение 3

    «Сейчас бригада утепляет фасад, внутри снесли старые перекрытия, возводим новые. Прокладываем канализационные системы, идет черновая отделка помещений. Уже залит пол на первом этаже», — рассказал главный инженер ООО «РАДИАНТ-СТРОЙ» Юрий Мельников.

    Школу №8 в Балашихе откроют после капремонта 1 сентября | Изображение 4

    Обновят и входную группу, здесь установят современный пандус и красивый навес. Школа откроет двери после капремонта уже 1 сентября.