Школу №8 в Балашихе откроют после капремонта 1 сентября

Капитальный ремонт школы № 8 для детей с ограниченными возможностями здоровья выполнили на 35% в Балашихе. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе выездного совещания на объекте.

«Работы ведутся активно, уже выполнено порядка 35% от запланированной программы капремонта. Мероприятия по ремонту и обновлению учреждения находятся на особом контроле. Все должно быть готово к 20-м числам августа», — сказал Сергей Юров.

Работы производит компания «РАДИАНТ-СТРОЙ» с конца апреля, в них задействовано 35 человек.

Школа № 8 вошла в президентскую программу капремонта учреждений образования в 2022 году, благодаря этому здание общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров будет обновлено полностью. На ремонт выделено 93 миллиона рублей.

«Сейчас бригада утепляет фасад, внутри снесли старые перекрытия, возводим новые. Прокладываем канализационные системы, идет черновая отделка помещений. Уже залит пол на первом этаже», — рассказал главный инженер ООО «РАДИАНТ-СТРОЙ» Юрий Мельников.

Обновят и входную группу, здесь установят современный пандус и красивый навес. Школа откроет двери после капремонта уже 1 сентября.