Подмосковье 08 июня 2023, 14:14 Школу №7 в Лобне реконструируют к началу сентября

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Реконструкция школы по уникальному проекту завершится в Лобне к 1 сентября. Строительная готовность объекта составляет более 60%.

В основе проекта — стиль русского авангарда лобненской башни Владимира Шухова, который первым в мире стал применять стальные сетчатые оболочки для возведения зданий. Эти архитектурные элементы появятся на финальном этапе реконструкции школы № 7.

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К этому дню строители полностью заменили кровлю и продолжают фасадные и отделочные работы. Площадь школы — более пяти тысяч квадратных метров, и после ремонта она полностью обновится и внутри, и снаружи.

«Если учитывать общую готовность объекта, то на сегодняшний день она составляет примерно 63-65%. Идет к завершению благоустройство, закончена полностью черновая отделка», — говорит генеральный директор подрядной организации Иван Бузикевич.

К 1 сентября во всех кабинетах будут установлены новое современное оборудование и мебель, в здании появятся комфортные зоны для отдыха, а пришкольную территорию полностью благоустроят.

«Мы ежедневно контролируем ход капитального ремонта школы № 7, следим за темпами работ, а также за наличием рабочих на объекте. Сегодня здесь около 100 ста человек и семь машин. Темпы строительства набраны высокие, подрядчик идет с опережением графика», — отметил глава Лобни Игорь Демешко.

В прошлом учебном году в Лобне открыли две современные пристройки — в школах № 6 и № 4. Это позволило создать для ребят комфортные условия и решить проблему второй смены. Уже в 2024-м будет построена одна из самых крупных в Подмосковье школ в микрорайоне Катюшки.

Ежегодно в Подмосковье открывают 30 новых детских садов и 35 школ. При этом темпы и объемы строительства растут. Об этом в обращении к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.