Подмосковье 29 декабря 2022, 11:57 Школу № 7 в Лобне отремонтируют в 2023 году

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Капитальный ремонт проведут в школе № 7 в Лобне в 2023 году. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья. Ведомство опубликовало конкурс на поиск подрядчика на портале ЕАСУЗ.

Рабочие подготовят необходимые документы, разработают проект и проведут капитальный ремонт. Школа № 7 была построена в 1977 году на Букинском шоссе. В ней учатся 850 детей.

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Ремонт проведут по программе «Образование» за счет средств региона и округа.

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