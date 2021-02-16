Школу №3 в Волоколамске построили в рекордно короткие сроки. Ее уже открыли

Старую школу №3 в Волоколамске признали аварийной в 2016 году. Детей отправили учиться в техникум, вместе со студентами. А судьбу школы решали уже на уровне областного правительства. Ремонт признали нецелесообразным, здание решили снести. На его месте построили новую и современную школу.

Бывшая школа № 3 — легендарное учебное заведение, которое основали еще до войны. У школы богатая история. Однако пять лет назад из-за ветхости здание признали небезопасным.

«Когда начали убирать окна и когда мы увидели пустые глазницы вот этой школы нашей родной, дорогой, конечно, мы плакали. А теперь мы плачем уже от счастья», — делится впечатлениями директор волоколамской школы №3 Вера Бабушкина.

Теперь в новую школу будут ходить 535 учеников, для которых 1 сентября наступило зимой. До сегодняшнего дня никто не видел, где им теперь предстоит учиться.

«Дети, они просто потеряны в хорошем смысле слова. Одна девочка говорит: „Глазам своим не верю“. Ждали мы потому что, нам тяжело было», — рассказывает учитель начальных классов Любовь Кондрацева.

Оформление школы выполнено в ярких цветах. Много оранжевого, розового, желтого и цвета молодой зеленой травы.

«Эти цвета были заложены в проекте. И не только цвета, но и все оснащение школы. Все специализированные кабинеты — химия, физика, обществознание, специальные приборы, школа укомплектована полностью», — отметил глава Волоколамского г. о. Михаил Сылка.

Все школьники теперь будут учиться в новых комфортных кабинетах и, разумеется, только в первую смену.