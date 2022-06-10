Школу № 3 капитально отремонтируют в Озерах к 1 сентября. За 50 с лишним лет в образовательном учреждении ни разу не было основательного ремонта.

«Мы видели здесь витражи еще советские, когда ребята приходили их встречал пионер, конечно же не было речи о современных условиях. Теперь я думаю они увидят совсем другие картины вокруг себя. Школа должна измениться», — отметила местная жительница Мария Орешникова.

Она подчеркнула, что училась в этой школе сама, а теперь водит в нее своих детей. Масштабная переделка началась в апреле. Строители демонтировали систему отопления, окна и перегородки. От школы остались только стены. Сейчас на объекте трудятся 50 человек, которые заново делают крышу и утепляют фасад. Он будет вентилируемым.

«Было нами все полностью демонтировано. Сделали новые перегородки, залили новые стяжки, утеплили полы. Все привели в соответствие с нормами и требованиями», — рассказал прораб Максим Спирин.

Все работы планируют завершить в конце августа. В новом учебном году дети и родители смогут прийти уже в обновленную школу.