Школу № 2 имени Дагаева открыли в Лосино-Петровском после капремонта | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 23:35 Школу № 2 имени Дагаева открыли в Лосино-Петровском после капремонта

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Школа № 2 имени В.В. Дагаева в Лосино-Петровском открылась после капитального ремонта. Его провели в рамках федеральной программы «Развитие образования» и областной «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы.

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На открытии школы собрались учащиеся, педагоги и, конечно, многочисленные гости. В обновленном здании теперь тепло, светло и уютно.

«Путь долог. Действительно, были у нас заминки в августе. Но благодаря команде губернатора, команде стройкомплекса и минобразования удалось все эти вопросы решить и продвинуть школу дальше», — отметил глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Капитальный ремонт школы затронул буквально каждый сантиметр — строителям пришлось разобрать объект практически до стен. Ремонтировали крышу, полы, меняли систему теплоснабжения, электрику, установили пожарную сигнализацию. Практика показала, что восстанавливать школы таким способом гораздо экономичнее, чем строить заново.

«Это действительно новая школа, а дети очень счастливы, довольны. Я уверен, что они будут сюда приходить с большим удовольствием и наполнять эту школу смыслами. И здесь будут учиться самые лучшие дети Подмосковья», — сказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ученикам и учителям предстоит привыкать к новым условиям — красивым, ярким кабинетам, новой современной мебели, оборудованным по последнему слову техники пищеблоку и лабораторным.

Ранее губернатор Воробьев попросил ответственно выбирать подрядчиков для капремонта школ в Подмосковье.