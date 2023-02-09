Подмосковье 09 февраля 2023, 17:54 Школу №13 в Серпухове капитально отремонтируют к 1 сентября

Читать 360tv в

Капитальный ремонт школы № 13 в Серпухове начнется в конце февраля по президентской программе. Там полностью обновят помещения, поставят новое оборудование и благоустроят территорию. Работы планируют завершить к 1 сентября.

Реклама

Директор школы Анжелика Бейлинсон рассказала, что здание было построено 60 лет назад и ни разу не подвергалось капитальному ремонту. Администрация учреждения готовилась к участию в президентском проекте с момента его старта.

«26 августа 2022 года было подписано дополнительное соглашение по финансированию данного вида деятельности, а уже 10 ноября 2022 года был заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта нашей школы», — добавила она.

В ходе ремонта в школе обновят стены, полы и потолки, заменят коммуникации, благоустроят территорию и обновят оборудование. На время работ учащиеся будут ходить в соседние учреждения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».