Школу №1 в Шатуре отремонтируют к началу учебного года

Общеобразовательную школу в Шатуре посетил министр энергетики Московской области Александр Самарин. Целью визита стала проверка хода капитального ремонта школы.

Шефство над школами, где к началу учебного года должен завершиться капитальный ремонт, взяли еще 11 министерств и ведомств. Целью такого контроля является оптимизация сроков выполнения работ.

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин рассказал о ходе капитального ремонта школы № 1. Он сообщил о том, что все работы по демонтажу старого оборудования, перекрытий, напольного покрытия и оконных рам уже завершены. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. В ходе капитального ремонта также полностью заменнят электрику, системы отопления и водоснабжения.

«Сегодня я приехал в Школу № 1 города Шатура, чтобы лично проконтролировать ход капитального ремонта. Можно сказать, что сегодня работы ведутся с опережением сроков, я уверен, что 1 сентября дети придут учиться уже в обновленную школу. Сегодня в регионе несколько таких школ, где ремонт ведется под контролем органов исполнительной власти Московской области. Это сделано для того, чтобы мы со своей стороны оказали помощь в решении тех или иных вопросов, в общем, для оптимизации всего процесса», — отметил Александр Самарин.

Здание школы было построено в 1935 году и давно нуждалось в капитальном ремонте.

1 сентября обновленная школа № 1 в городе Шатура откроет свои двери для 866 учеников 1-11 классов.