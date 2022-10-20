Школу № 1 в Лотошине открыли после реконструкции | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 00:46 Школу № 1 в Лотошине открыли после реконструкции

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Капитальный ремонт СОШ № 1 в Лотошине провели в рамках федеральной программы «Модернизация школьной системы образования» и государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» в рамках национального проекта «Образование».

Зданию школы № 1 в Лотошине исполнилось 45 лет. Эта школа — флагман и гордость поселения, но капитальный ремонт здесь не проводили ни разу с момента сдачи в эксплуатацию в 1977 году.

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Новому оформлению здания рады и ученики, и их родители, и педагоги школы. Теперь здесь просторные светлые кабинеты, новая мебель и современное оборудование.

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«Обновились не только стены. Обновился принцип работы нашей школы: мы теперь будем реализовывать и федеральные, и региональные проекты. В нашей школе открылся Центр детских инициатив, он не только оборудован мебелью, но интерактивной панелью, видеокамерой, фотоаппаратом, музыкальным оборудованием. Все это позволит развивать творческие способности обучающихся, их лидерские качества», — рассказала директор СОШ № 1 в Лотошино Александра Малютина.

В 2023 году капремонт ждет также школу № 2 в Лотошине.

Глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова сообщила о том, что школа № 1 вошла в ТОП-100 школ Подмосковья по качеству образования.

«Педагогический состав очень сильный и мы гордимся, что именно в этой школе проходил капремонт. Это, конечно огромный подарок нам от правительства Подмосковья и губернатора Андрея Воробьева», — отметила глава округа.

Помимо школ № 1 и № 2, в рамках программы в 2023 году в Лотошине планируют провести ремонт в Центре развития ребенка — детском саду «Мечта» и ряде сельских школ городского округа.