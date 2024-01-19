Подмосковье 19 января 2024, 09:36 Школу №1 в Дубне капитально отремонтируют к сентябрю Арина Кузнецова

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Глава Дубны Максим Тихомиров проверил ремонт школы № 1 вместе с заместителями и представителями управления образования. Работы там начались в конце декабря.

По словам замглавы округа Алексея Степаненко, на данном этапе работ важно быстро провести демонтаж и выявить, что нужно учесть в проектной документации.

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«Подрядчик оперативно выполняет поставленные задачи, за месяц проведено более 70 процентов демонтажных работ. Это очень хороший темп, надеемся, что так и будет дальше», — сказал он.

Арина Кузнецова Арина Кузнецова Арина Кузнецова Арина Кузнецова Арина Кузнецова Арина Кузнецова

Директор компании-подрядчика «Союз Автодор» Эдуард Романов рассказал, что ремонт получил сложный уровень после обследования. Ежедневно на объекте трудятся до 30 человек. На время ремонта учащихся перевели в соседние школы.

«Мы сейчас увидели, что место для работы расчищено, строители работают в хорошем темпе. Ждем окончательный вариант того, что будет сделано, согласуем с архитекторами и дизайнерами, после чего перейдем к стадии строительства», — сказал директор Александр Руденко.

Школу построили в 1937 году. Там проведут капитальный ремонт, установят новую мебель и оборудование. Работы планируют завершить к сентябрю.

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