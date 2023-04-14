Подмосковье 14 апреля 2023, 17:21 Школу № 9 в Кашире капитально отремонтируют в августе фото минстроя мо

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Первый замглавы Минстройкомплекса Подмосковья Марат Сибатулин проверил ремонт школы № 9 в Кашире. Работы планируют завершить до 10 августа.

На площадке также побывали глава округа Николай Ханин и представители подрядной организации.

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Школа была построена в 1964, ее площадь превышает 1,7 тысячи квадратных метров.

«Капитальный ремонт школы идёт по графику. Контракт заключен в ноябре, срок исполнения — до 10 августа текущего года. Обновленная школа должна открыться в новом учебном году», — сказал Марат Сибатулин.

Всего в Подмосковье в этом году капитально отремонтируют 63 школы.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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