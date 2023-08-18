Подмосковье 18 августа 2023, 15:46 Школу № 8 в Мытищах капитально отремонтируют к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Капитальный ремонт в мытищинской школе № 8 находится на финальном этапе. Все работы завершат к началу учебного года.

Школу построили в 1951 году. Во время реконструкции фасада строители восстановят исторический облик здания. Для этого специально подобрана цветовая гамма того времени.

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Работы по замене кровли полностью завершены, сейчас строители обустраивают входные группы.

Обновление ждет и спортивный зал. Там уже постелили покрытие на пол и повесили защитную сетку на окна. Также заменили систему отопления. В ближайшее время рабочие приступят к установке спортивных снарядов.

Работы завершат к 1 сентября, так что учебный год дети начнут в обновленной школе.

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