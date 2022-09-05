Подмосковье 05 сентября 2022, 16:42 Поделиться Telegram

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Viber Школу № 8 открыли после капитального ремонта в Балашихе

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Школа № 8 открылась в Балашихе после капитального ремонта 1 сентября. Она предназначена для учеников, у которых ограниченные возможности здоровья. На торжественной линейке побывал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«От всей души поздравляю вас с 1 сентября. У вас небольшая, но уютная школа, и, конечно, очень приятно, что этот учебный год начнется в здании после полноценного капитального ремонта. Для ребят особенно важно, чтобы в школе были созданы все необходимые условия, оборудованы классы, соблюдены все требования по безопасности. Благодаря совместным усилиям нам удалось это сделать», — сказал Игорь Брынцалов.

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После капитального ремонта здание 1937 года постройки полностью преобразилось. По факту теми же остались только стены, все остальное было изменено. В здании поменяли кровлю и окна, отштукатурили фасад, провели новые инженерные сети, возвели перегородки, организовали чистовую отделку, построили новое крыльцо.

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Все работы проводились в рамках федеральной программы по ремонту школ, которую ранее поручил запустить президент России Владимир Путин. В этот проект включено 348 школ Подмосковья.

Работы по демонтажу постройки стартовали 29 апреля 2022 года. В этой школе проходят обучение 160 человек, которые ходят в классы с пятого по девятый. На время ремонта всех учеников перевели в другие здания на шоссе Энтузиастов, 38 и 1а. Кроме того, в рамках президентской программы в текущем году начался капитальный ремонт гимназии № 11 в Железнодорожном. Его собираются закончить в ближайшие два года.

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