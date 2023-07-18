Подмосковье 18 июля 2023, 15:37 Школу № 8 на улице Мира в Мытищах капитально отремонтируют к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Продолжается капитальный ремонт школы № 8 на улице Мира в Мытищах. Рабочие уже обновили кровлю учреждения, на следующем этапе начнутся фасадные работы. Завершить их планируют к 1 сентября.

Здание школы № 8 построили в 1951 году. По проекту реконструкции планируют сохранить его исторический облик. Особое внимание уделят входным группам, которые отремонтируют в августе. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая побывала на стройплощадке и оценила ход работ.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Дополнительно в школе проведут ремонт спортивного зала, полностью обновят не только само помещение, но и техническое оснащение. Там установят шведскую стенку, баскетбольные кольца и волейбольные сетки.

Всего в этом году за счет средств муниципального бюджета отремонтируют девять образовательных учреждений округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе 84 педагога выпустили учеников со 100 баллами по ЕГЭ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».