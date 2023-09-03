Подмосковье 03 сентября 2023, 16:12 Школу № 7 в Лобне открыли ко Дню знаний после реконструкции Телеканал «360»

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Школу № 7 в Лобне открыли после реконструкции. Работы проводили с февраля, для учеников подготовили обновленные кабинеты с новой мебелью, просторную столовую, актовый и спортивный залы и удобные раздевалки.

«Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы не только провели капитальный ремонт здания, но и полностью обновили техническое оснащение школы. И теперь наши классы, классы 7-й школы, могут соперничать с классами флагманских школ Московской области», — отметил глава округа Игорь Демешко.

Еще в начале лета строительные работы на территории образовательного учреждения были в самом разгаре. Ко Дню знаний школьники собрались на праздничную линейку у обновленного здания, фасад которого украшают элементы стиля лобненской башни Владимира Шухова.

«Вы знаете, что наши школы входят в топ рейтингов России по качеству образования, по уровню подготовки детей. Вы действительно имеете возможность получать знания в красивой современной школе. Интересно очень учиться, когда у тебя красивые современные классы, когда все удобно, когда продумано все до мелочей, даже кресла, на которых вам придется сидеть. Все сделано по самым современным высоким меркам», — заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В новом учебном году в Лобне за парты сели 14 тысяч детей. К 2024 году в микрорайоне Катюшки двери распахнет одна из самых крупных школ в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи, побед в учебе, творчестве и спорте.

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