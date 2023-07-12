Подмосковье 12 июля 2023, 13:34 Школу № 7 в Лобне откроют после реконструкции 1 сентября Телеканал «360»

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Реконструкция школы № 7 в Лобне завершится к началу учебного года. Здание обновят в стиле русского авангарда.

Строительные работы идут по графику, выполнение которого строго контролируют специалисты администрации Лобни.

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В основе проекта — стиль русского авангарда лобненской башни Владимира Шухова, который первым в мире стал применять стальные сетчатые оболочки для возведения зданий. Эти архитектурные элементы появятся на финальном этапе реконструкции школы.

«На главном входе предусмотрен наклонный фасад. Он выполнен из металлоконструкций и сверху покрыт стеклом. Также на двух входных группах предусмотрена металлическая конструкция, напоминающая Шуховскую башню: там тоже есть элементы с косыми стойками. Часть фасада делается на производстве и элементами будет завозиться сюда. У нас делается подготовка под данный фасад, бурятся сваи, закладываются анкера для крепления этого фасада, работы начаты», — рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика Михаил Сторожук.

Во всех кабинетах будет установлено новое современное оборудование и мебель, в здании появятся комфортные зоны для отдыха.

Ранее в Лобне открыли две современные пристройки — в школе № 4 и № 6. Это позволило решить проблему второй смены. Кроме того, в 2024 году построят одну из самых крупных в Подмосковье общеобразовательных школ в микрорайоне Катюшки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион повысил выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом до 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

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