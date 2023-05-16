Подмосковье 16 мая 2023, 16:14 Школу № 7 в Лобне откроют после капитального ремонта к сентябрю Минстрой МО

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В Лобне продолжается капитальный ремонт школы № 7 на Букинском шоссе. На стройплощадке побывал первый замминистра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин. Он рассказал, что школу откроют к 1 сентября этого года.

В выездном совещании поучаствовали представители администрации округа и компании-подрядчика.

Сейчас на объекте ведутся фасадные, кровельные работы, монтаж инженерных сетей, штукатурка и шпаклевка стен и перегородок, а также благоустройство прилегающей территории.

Школу построили в 1977 году. Площадь образовательного учреждения составляет 5245,1 квадратных метра.

«Капитальный ремонт школы идет по графику. Контракт заключен в феврале, срок исполнения — до 15 августа текущего года», — заявил Сибатулин.

В этом году в рамках президентского проекта в Московской области капитально отремонтируют 63 школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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