Подмосковье 05 июля 2023, 16:02 Школу № 7 на Букинском шоссе в Лобне капитально отремонтируют к учебному году

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Капитальный ремонт школы № 7 на Букинском шоссе в Лобне идет с опережением графика. Обновленное учреждение откроется к началу учебного года.

Работы по капитальному ремонту школы № 7 выполнены уже на 70%. Также завершается строительство детского сада на 100 мест на улице Борисова.

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Кроме того, планируется открыть большой образовательный комплекс в микрорайоне Катюшки. Детский сад на 330 мест и школу на 2200 мест достроят к сентябрю 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по президентской программе в регионе ежегодно строят около 30 школ и ремонтируют еще порядка 60.

«Делаем это в том числе потому, что возникает диссонанс: появляется новая школа, а рядом находится старая, которая безнадежно устарела. Так что у нас реализуется эта большая программа», — сказал глава региона.

Так, в прошлом году в Лобне открыли пристройки на 400 мест к школе № 4 на улице Чайковского и школе № 6 на Аэропортовской улице.

«В Лобне растет население, а значит, и запрос на образовательную инфраструктуру. В этом году в школы Лобни пойдет 13,9 тысячи учеников, из них 1,4 тысячи детей — в 1-й класс. Мы делаем все возможное, чтобы получение образования было комфортным и доступным для юных лобненцев», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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