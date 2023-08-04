Подмосковье 04 августа 2023, 16:32 Школу № 7 капитально отремонтируют в Лобне к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Капитальный ремонт школы № 7 завершат в Лобне к 1 сентября. Работы начались в феврале, а 1,3 тысячи детей временно распределили в соседние учебные заведения.

Школу на Букинском шоссе построили в 1977 году. Проект реконструкции здания обсудили председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

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Сегодня работы по обновлению учреждения подходят к концу. На стройплощадке работают 140 человек и семь единиц техники. Строительная готовность объекта достигла 80%.

Специалисты обновляют фасад, ремонтируют полы, меняют инженерные системы, двери и окна, устанавливают пожарную сигнализацию и систему антитеррористической защиты. Ведется отделка помещений и благоустройство территории вокруг.

После в школу привезут новую мебель и оборудование. Рядом построят беговую дорожку и игровые площадки, обустроят подъезды к школе и тротуары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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