Подмосковье 27 июля 2023, 11:56 Школу № 6 в Лобне отремонтировали к началу учебного года пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Школа № 6 готовится к началу учебного года. Там уже отремонтировали стены, на очереди — обновление кабинетов биологии и хозяйственного помещения.

Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев встретился с родителями учеников и педагогическим составом школы № 6. Они обсудили обустройство новой площадки на территории спортивного комплекса, расположенного рядом. По словам Вадима Лебедева, эти работы можно провести в рамках инициативного бюджетирования.

Он также добавил, что теперь жители Лобни также могут воспользоваться школьным стадионом для занятий спортом.

«На территории учреждения реализуется программа губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева „Открытый стадион“. То, что пользоваться спортивным ядром могут все желающие, — очень здорово. Но взрослые обеспокоены тем, каким образом во время учебного года будет обеспечиваться безопасность детей. Вопрос очень важный, будем искать решение в ближайшее время», — отметил Вадим Лебедев.

Родители старшеклассников поблагодарили руководство школы за открывшийся там трудовой лагерь. Под руководством учителя изобразительного искусства ребята работали над рисунком, который украсил стену школы. При этом за свой труд ребята получили деньги на карманные расходы.

Заместитель главы Лобни также посетил детский сад, входящий в состав образовательного комплекса. Он поручил покосить траву и покрасить бордюры. Эти работы уже выполнили.

Ранее в ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион занимает 2-е место в России по качеству образования.

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