Подмосковье 23 января 2024, 12:45 Школу № 5 в Егорьевске открыли после капитального ремонта Андросова Юлия

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Учебный процесс возобновился в школе № 5 в Егорьевске после капитального ремонта. Здесь привели в порядок кровлю и фасад здания, заменили перекрытия, инженерные коммуникации, поставили новую мебель и оборудование. Депутат Мособлдумы Максим Коркин оценил качество проделанных работ

«1100 обучающихся вернулись в обновленные стены родной школы. Из них 120 ребят, наших первоклассников, увидели ее впервые. Здесь прошли масштабные работы по обновлению здания благодаря поддержке президента, губернатора Подмосковья и правительства Московской области», — отметила директор школы Инна Лопатина.

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Она провела депутата Максима Коркина по обновленным помещениям. Он осмотрел актовый и спортивные залы, столовую, заглянул в классы филологического сектора и пообщался со школьниками. Ребята рассказали, что после ремонта школа стала комфортной и современной.

Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия

В конце встречи депутат подарил школе настольную игру «Мое Подмосковье», которую выпустили к 30-летию Московской областной Думы. Благодаря игре ребята смогут в интерактивной форме изучить историю и культурные особенности разных городов региона.

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