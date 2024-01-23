23 января 2024, 12:45
Школу № 5 в Егорьевске открыли после капитального ремонта
Учебный процесс возобновился в школе № 5 в Егорьевске после капитального ремонта. Здесь привели в порядок кровлю и фасад здания, заменили перекрытия, инженерные коммуникации, поставили новую мебель и оборудование. Депутат Мособлдумы Максим Коркин оценил качество проделанных работ
«1100 обучающихся вернулись в обновленные стены родной школы. Из них 120 ребят, наших первоклассников, увидели ее впервые. Здесь прошли масштабные работы по обновлению здания благодаря поддержке президента, губернатора Подмосковья и правительства Московской области», — отметила директор школы Инна Лопатина.
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Она провела депутата Максима Коркина по обновленным помещениям. Он осмотрел актовый и спортивные залы, столовую, заглянул в классы филологического сектора и пообщался со школьниками. Ребята рассказали, что после ремонта школа стала комфортной и современной.
В конце встречи депутат подарил школе настольную игру «Мое Подмосковье», которую выпустили к 30-летию Московской областной Думы. Благодаря игре ребята смогут в интерактивной форме изучить историю и культурные особенности разных городов региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.
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