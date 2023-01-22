Подмосковье 22 января 2023, 17:34 Школу № 3 в Серпухове капитально отремонтируют в 2023 году

Читать 360tv в

Школу № 3 капитально отремонтируют к началу следующего учебного года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Реклама

Ремонтные работы проведут в рамках президентской программы по капремонту школ. Капремонт начнется в ближайшее время, закончить его планируют до начала осени, чтобы новый учебный год начался в уже обновленных классах.

«В прошлом году наша школа отметила 60-летний юбилей. За время работы капитальный ремонт не проводился. Были косметические работы своими силами, мы всегда стараемся поддерживать уютную, комфортную атмосферу. Мы рады, что попали в данную программу. Благодарны администрации города и правительству Московской области, что система образования модернизируется», — сказала директор школы № 3 города Серпухов Юлия Русецкая.

В ходе капремонта обновят фасад здания, кровлю, все инженерные системы — отопления и водоснабжения, электрокоммуникаций. Все внутренние помещения также отремонтируют и закупят современное оснащение и мебель.

Учащиеся на время ремонта продолжат обучение в других школах города, уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».