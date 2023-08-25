Подмосковье 25 августа 2023, 14:32 Школу № 3 в Истре отремонтируют к сентябрю Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Трехэтажное здание школы № 3 отремонтируют в Истре. Сейчас готовность объекта достигла 90%. Завершить все работы планируют до начала учебного года.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра

Рабочие покрасили стены в кабинетах и коридорах, уложили новую напольную плитку и линолеум, заменили двери, светильники и розетки, обустроили подиумы в кабинетах химии и физики. Кроме того, в здании провели горячую воду, подача которой ранее была технически невозможна. Также решили вопрос со спортивным залом, в котором намокала одна из стен.

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«К 1 сентября школу полностью сдадут. На сегодняшний день строительная готовность больше 90%. Остаются незначительные ремонтные работы», — прокомментировала глава городского округа Истра Татьяна Витушева

В новом учебном году школа примет 980 ребят.

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